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Здоровье29 декабря 2021 3:51

В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины «Спутник V» проверкой технологических процессов

По словам представителя организации, это требует много времени
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины «Спутник V»

В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины «Спутник V»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис рассказала, почему процесс признания российской вакцины против коронавируса «Спутник V» тянется так долго.

По ее словам, в ВОЗ существует процедура включения в так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях, для этого организация запрашивает у разработчиков и производителей документальное подтверждение безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.

Маргарет Харрис отметила, что чаще всего проверка технологических процессов требует много времени, чтобы «выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зелёный свет».

«Этой же процедуре следуют другие регуляторы. Так что это может стать причиной задержек», - заявила отметила она в беседе с телеканалом RT.

Напомним, как писал сайт kp.ru, десять дней назад Харрис говорила, что процесс признания вакцины «Спутник V» затягивается из-за того, что специалисты ВОЗ запросили дополнительную информацию.