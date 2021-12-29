В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины «Спутник V» проверкой технологических процессов

В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис рассказала, почему процесс признания российской вакцины против коронавируса «Спутник V» тянется так долго.

По ее словам, в ВОЗ существует процедура включения в так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях, для этого организация запрашивает у разработчиков и производителей документальное подтверждение безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.

Маргарет Харрис отметила, что чаще всего проверка технологических процессов требует много времени, чтобы «выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зелёный свет».

«Этой же процедуре следуют другие регуляторы. Так что это может стать причиной задержек», - заявила отметила она в беседе с телеканалом RT.

Напомним, как писал сайт kp.ru, десять дней назад Харрис говорила, что процесс признания вакцины «Спутник V» затягивается из-за того, что специалисты ВОЗ запросили дополнительную информацию.