Европейское агентство лекарственных средств положительно оценило клинические испытания "Спутника V"

Эксперты дали положительное заключение относительно процедуры клинических исследований вакцины от коронавируса Фото: Иван Макеев

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) дали положительное заключение по процедуре клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V". Российский препарат не получил от экспертов критических замечаний.

О том, как продвигается признание российской вакцины в мире, рассказал во вторник, 11 января, замдиректора разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Денис Логунов. На этот вопрос он ответил в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube.

"По части проведения клинических исследований мы получили положительное заключение", - заявил он.

По словам Логунова, специалисты ЕМА смотрели на производственные стандарты и то, как проводились клинические испытании "Спутника V". В этой части у экспертов не возникло никаких "критических замечаний".

Как ранее писал сайт kp.ru, в Европейской комиссии по туризму (ЕТС) заявили, что надеются на полноценное открытие границ Европейского союза для россиян весной 2022 года. При этом отмечается, что многое будет зависеть от решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по российскому "Спутнику V".