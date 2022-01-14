Хакеры взломали сайты двух украинских министерств – Минобрнауки и МИД Фото: EAST NEWS

Неизвестные хакеры взломали сайты двух украинских министерств и разместили там угрожающие сообщения на трех языках: украинском, русском и польском. Атаке хакеров подверглись порталы министерства образования и науки Украины и министерства иностранных дел.

В тексте сообщений, которые преступники разместили на сайтах этих ведомств, говорится, что личная информация обо всех украинцах якобы загружены в некую «общую сеть», а все персональные данные, которые хранятся на компьютерах жителей Незалежной будут безвозвратно удалены, «восстановить их невозможно».

«Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее», - говорится в сообщении злоумышленников, размещенном на сайте украинского Минобрнауки, передает телеканал «360».

Пугающие послания киберпреступники сопроводили изображением перечеркнутого национального флага Украины.