Эндокринолог Потешкин заявил, что коронавирус может спровоцировать изменение веса

При коронавирусе можно потолстеть на 10-15% Фото: REUTERS

Коронавирусная инфекция может спровоцировать изменение веса человека как в меньшую, так и в большую сторону, заявил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ имени Пирогова Юрий Потешкин.

По его словам, уменьшение веса связано со свойственной многим заболеваниям потерей аппетита.

Однако чаще все-таки больные коронавирусом вес набирают, и на это есть две причины, отметил Потешкин.

"Первое — у людей значительно снижается физическая активность, нет возможности двигаться, -уточнил эндокринолог. - Второй момент —это, как ни странно, употребление большого количества жиров во время болезни".

Увеличение потребления жирной пище связано со стремлением организма обеспечить себя энергией и получить заряд позитивных эмоций, уточнил врач.

Эксперт уточнил, что зачастую наблюдается увеличение массы тела на 10-15%. Восстановить форму помогает постепенное увеличение физической активности и правильно подобранное питание. При верном подходе на это уйдет примерно месяц, а на полную реабилитацию – полгода, уточнил Потешкин.