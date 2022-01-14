Министр по иммиграции Австралии повторно аннулировал визу Новака Джоковича

Новак Джокович Фото: REUTERS

Министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу одного из главных фаворитов открытого чемпионата Австралии – теннисиста Новака Джоковича. Об этом сообщает ABC.

Напомним, в Австралию Новак Джокович прибыл для участия в Открытом чемпионате, который запланирован на 17 января 2022 года.

Проблемы с визой у Джоковича возникли из-за ошибки при подаче документов. Член команды спортсмена, который был ответственным за сбор документов, допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации.

Как писал сайт "КП-Спорт", Джокович обжаловал арест. Судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию спортсмена и принял решение немедленно освободить Джоковича, а также вернуть ему все вещи и документы. Данная информация опубликована на официальном сайте Федерального окружного и семейного суда Австралии.