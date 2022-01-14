Токио заявил о ракетном пуске КНДР в сторону Японского моря Фото: REUTERS

КНДР совершила очередной пуск ракеты в сторону Японского моря, заявляет береговая охрана Японии.

Вероятно, запущенная Пхеньяном ракета была баллистической. Экипажи находящихся в акватории Японского моря судов предупреждены, что не стоит приближаться к обломках ракеты в случае их обнаружения.

Тем временем южнокорейское агентство Yonhap сообщает, что КНДР в пятницу, 14 января, «запустила неопознанный снаряд» в восточном направлении.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 11 января, Пхеньян провел испытание гиперзвуковой ракеты. Боеголовка снаряда поразила заданную цель на расстоянии тысячи километров. За пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

До этого, в январе 2022 года, КНДР подтвердила, что провела испытание гиперзвуковой ракеты. Дальность полета составила 700 километров, ракета пролетела вверх на 120 километров.