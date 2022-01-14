Лавров допустил наращивание сил НАТО вблизи России из-за ситуации на Украине Фото: REUTERS

НАТО может в ближайшее время начать наращивание своих сил рядом с границами России под предлогом урегулирования ситуации на Украине, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Есть основания полагать, что те громогласные заявления, которые сейчас звучат с Запада, что если Россия не подчинится требованиям о том, как поступать со своими войсками на своей территории, то тогда в ближайшие два-три месяца Запад будет наращивать активность сил быстрого реагирования, сил специальных операций НАТО вокруг наших границ», – заявил дипломат на брифинге.

Напомним, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на Украину, а российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».

Как писал сайт kp.ru, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские разведслужбы сомневаются в намерениях России «вторгнуться» на Украину.

https://www.kp.ru/daily/27351.5/4531448/