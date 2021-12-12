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Политика12 декабря 2021 10:27

Песков: Путин сказал Байдену, что российские войска никому не угрожают

Президент РФ напомнил американскому коллеге. что речь идет о военных, которые находятся на территории России
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин ответил американскому лидеру Джозефу Байдену на слухи о якобы готовящемся "вторжении России" на Украину, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По его словам, Путин заверил Байдена, что российские войска никому не угрожают.

"Президент четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России, которые никому не угрожают", - подчеркнул Песков.

Как писал сайт kp.ru, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, отметив, что никакого нападения с российской стороны не будет.