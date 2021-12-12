Песков считает, что США уже сами поверили в угрозу "вторжения" России на Украину

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что американский лидер Джозеф Байден уже сам поверил в информационный вброс о возможности военного "вторжения" России на Украину. Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканале "Россия 1".

"Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину - видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда - вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобно", - заявил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заверил коллегу из Соединенных Штатов, что российские войска не выходили за пределы страны и угрозы для Украины не представляют.

Напомним, Москва многократно отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях". В Кремле заявляли, что Россия никому не угрожает и перемещает свои войска на территории своего государства. Российский президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Незалежной.