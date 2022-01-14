Салливан: Разведка США не считает, что Россия намерена «нападать» на Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан Фото: REUTERS

Американские разведслужбы не считают, что Россия намерена «нападать» на Украину. Об этом заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

«Разведывательное сообщество не давало оценок, что русские действительно решили выбрать военный курс действий на Украине», - сказал советник Байдена.

В целом же переговоры с представителями Москвы Джейк Салливан оценил как «откровенные и прямые», при этом полезные. По его словам, встречи в Женеве дали как Соединенным Штатам и их союзникам, так и Росси, «пищу для размышлений», а теперь Вашингтон советуется с партнерами, «куда двигаться дальше».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что прошедшие в Женеве переговоры были деловыми. И, несмотря на различия во взглядах, стороны высказывали свои позиции спокойно. Он также сообщил, что представители США и НАТО пообещали письменно ответить на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».

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