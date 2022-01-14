Умерла Анастасия Вознесенская, вдова актера Андрея Мягкова

Умерла актриса Анастасия Вознесенская, вдова актера Андрея Мягкова Фото: кадр из фильма

Умерла народная актриса России и вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. Она скончалась в возрасте 78 лет.

«Сегодня, 14 января, ушла из жизни народная артистка России Анастасия Валентиновна Вознесенская», – сообщается на сайте Московского художественного театра имени А.П. Чехова, в котором она играла.

Анастасия Вознесенская в 1965 году окончила школу-студию МХАТ, по окончании которой дебютировала в кино. Известность ей принесла роль радистки Ани Радионовой в фильме «Майор Вихрь». Актриса предпочитала играть в театре – в «Современнике», в который ее приняли в 1965 году, она приняла участие в десятках спектаклей. С 1977 года Вознесенская работала в Художественном театре, где сыграла Галину и Веру в «Утиной охоте», Машу в «Чайке», Бабанову в «Иванове» и многие другие роли.

Последнми появлениями актрисы на сцене были роли Розы Песочинской в спектакле «Ретро» и Веты в «Белом кролике». Один из них супруг Вознесенской поставил сам, в другом Мягков исполнил роль.