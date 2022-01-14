На Крещение в Москву придет мороз до -12, снег и гололедица

Перепады температуры принесут москвичам гололед. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О капризах погоды на ближайшие дни предупредил москвичей официальный сайт мэра российской столицы. По прогнозам синоптиков, в Москве ожидается сильный ветер, метель и гололедица из-за перепада температур, сообщается на сайте.

Гололедица начнет образовываться уже в ночь на субботу 15 января, когда столбик термометра упадет до -4. Днем субботу в Москве будет от двух до четырех градусов со знаком минус, ветер будет дуть с северо-запада, с порывами до 12 17 метров в секунду.

В воскресенье 16 января станет еще немного холоднее – до -7 градусов, пройдет несильный снег, сохранятся порывы ветра до 12 14 метров в секунду.

В начале следующей недели тоже будет снежно. 17 января в российской столице будет от одного до трех градусов мороза, а 19 января, когда православные верующие отмечают Крещение Господне – уже 7-12 градусов ниже ноля.

Синоптики предупреждают, что из-за гололедицы осторожными нужно быть в эти дни и автомобилистам, и пешеходам. Если вы идете пешком, надевайте нескользкую обувь, не ходите под крышами домов и будьте особо внимательными, переходя дорогу. Если вы за рулем, держите дистанцию и соблюдайте скоростной режим.

Ранее сообщалось, что синоптик Вильфанд спрогнозировал рекордное снижение атмосферного давления в Москве в первый день старого Нового года.