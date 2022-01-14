Борис Джонсон извинился перед Елизаветой II за вечеринки накануне похорон ее супруга Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес извинения за вечеринку перед королевой Елизаветой II за вечеринки, которые прошли в его резиденции в апреле 2021 года накануне похорон ее супруга герцога Эдинбургского Филипа. Об этом в пятницу, 14 января, заявил представитель канцелярии главы британского правительства.

«Вызывает глубокое сожаление тот факт, что подобное произошло в то время, когда вся страна оплакивала [принца Филипа]», - заявил представитель канцелярии.

Кроме того, в офисе Джонсона также отметили, что глава британского правительства не присутствовал на вечеринках, которые состоялись на Даунинг-стрит.

Ранее источники газеты The Daily Telegraph сообщили, что 16 апреля 2021 года накануне похорон принца Филипа в резиденции премьер-министр Великобритании прошли две вечеринки. Одним их тех, кто устроил банкет, оказался уже бывший директор по коммуникациям премьер-министра Джеймс Слэк, который извинился за организацию вечеринки. Имя второго сотрудника офиса, также устроившего вечеринку, не назвали. Сообщалось, что на двух вечеринках было примерно 30 человек, которые танцевали до утра.

Проведение таких мероприятий на тот момент было запрещено в Великобритании из-за коронавирусных ограничений.