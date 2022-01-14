В Москве усиливают работу поликлиник из-за распространения «омикрона»

В московских поликлиниках усиливают режим работы из-за "омикрона". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве поликлиники усиливают свою работу из-за распространения штамма «омикрон». Об этом в пятницу 14 января заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Из-за того, что штамм «омикрон» уже пришел в Москву, в столице ожидается прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Поэтому поликлиники усиливают свою работу. В частности, расширится штат дежурных врачей.

«Мы ожидаем значительное увеличение числа заболевших в связи с приходом в Москву штамма «омикрон». Поэтому мы дополнительно серьезно усилили работу наших поликлиник – в первую очередь значительно расширили штат дежурных врачей для приема в поликлиниках пациентов с симптомами ОРВИ», - цитирует Ракову РИА Новости.

По словам Анастасии Раковой, будет расширен спектр доступных в поликлиниках диагностических возможностей. На месте будут проводить не только осмотр и консультацию врача и тестирование на COVID-19, но и, при необходимости, анализ крови, ЭКГ и другие дополнительные обследования.

Ранее сообщалось, что в Москве доля штамма «омикрон» превысила 40 процентов в общей картине зараженных коронавирусной инфекцией.

Также на kp.ru была названа сумма, которую РФ потратила на борьбу с коронавирусом в 2021 году. По данным Минфина, она составила 850 миллиардов рублей.