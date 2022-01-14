Памятник Борису Грачевскому открыли на Троекуровском кладбище в Москве

Борис Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года на 72-м году жизни. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Памятник создателю и художественному руководителю легендарного детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому открыли на Троекуровском кладбище в Москве.

Инициатором и организатором создания памятника Грачевскому стал директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Монумент открыли народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и генеральный директор ассоциации Столичный цех деятелей культуры Лев Ланцман в пятницу, 17 января.

Напомним, Борис Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года на 72-м году жизни. Еще в декабре 2020 года создатель «Ералаш» заразился коронавирусом. После некоторого время лечения на дому режиссеру стало хуже, и в конце декабря он был госпитализирован, а через два дня состояние резко ухудшилось, после чего его перевели в реанимацию.

Позже его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в состояние медикаментозной комы. Накануне смерти он приходил в себя и даже попросил домашнего компота из брусники, однако утром 14 января ситуация ухудшилась, и его вновь вернули в состояние сна, откуда он уже не вышел.