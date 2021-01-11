Вот уже третью неделю режиссер и худрук любимого миллионами киножурнала находится в больнице с коронавирусом. Первое время Грачевский бодрился и слал поклонникам пламенные приветы и селфи с кислородной маской. Однако, вскоре отца \\"Ералаша\\" перевели в реанимацию, и тут уже стало не до шуток...Молодая жена режиссера Екатерина Белоцерковская, которая весной прошлого года подарила ему сына Филиппа, крайне осторожно комментировала болезненную тему и просила всех неравнодушных молиться за здоровье ее супруга. Однако, в СМИ все равно просочилась информация о том, что в Рождество состояние режиссера ухудшилось, и врачи ввели его в медикаментозную кому.К счастью, спустя четверо суток состояние Бориса Юрьевича стабилизировалось, и накануне врачи приняли решение вывести пациента из сна.- Боря все еще в реанимации, чувствует себя относительно нормально. Я до него не дозвонился, но общался с людьми, которые в курсе, - рассказал kp.ru друг Грачевского Никас Сафронов. - Я думаю, он наконец выберется - риск миновал. Но нельзя забывать, что организм Бориса ослаблен онкологией, поэтому такие осложнения. Напрямую на легкие это вроде бы не влияет, но все равно коронавирус протекает тяжело.Между тем, жажды жизни знаменитому пациенту не занимать. По словам его друга Владимира Долинского, первая просьба Грачевского после выхода из комы вселила надежду в его близких.- Он попросил привезти компотика из клюквы или брусники, - поделился актер.Напомним, в 2018 году в программе \\"Судьба человека\\" Борис Грачевский на всю страну признался, что борется с тяжелым недугом - раком кожи.- Получилось, что из маленькой родинки выросла большая болезнь, - рассказал тогда режиссер. - В принципе, эта болезнь убивает человека месяцев за шесть-восемь, если серьезно не лечить. Родинку мне вырезали, но с нарушениями, она появилась снова. Я пережил две операции и облучение, тяжелую химию.За время лечения и реабилитации Борис Юрьевич похудел на 12 килограммов, осунулся. Но все это время рядом была третья жена Катя, которая на 35 лет младше режиссера. Именно она помогла ему справиться с диагнозом, который звучал, как приговор.- Несмотря на свою хрупкость, она буквально на руках вытащила меня из этой болезни. Поэтому каждые полгода, когда наступает момент идти ко врачу проверяться, результаты анализов я сообщаю ей первой, - не нарадуются своему счастливому браку Борис Грачевский.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Лёгкие поражены на 75 процентов»: Друзья рассказали о тяжёлом состоянии Бориса ГрачевскогоСоздатель киножурнала «Ералаш» пока ещё на больничной койке (подробности)