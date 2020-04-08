Няня новорожденного сына режиссера "Ералаша" Бориса Грачевского заразилась коронавирусом

В семье Бориса Грачевского две новости. Одна хорошая, другая - не очень. 8 апреля 2020 года 35-летняя супруга Екатерина Белоцерковская родила 71-летнему режиссеру "Ералаша" сына. Мальчик стал четвертым ребенком артиста. Однако вслед за радостной новостью стало известно о том, что няня новорожденного малыша заразилась коронавирусом.

Борис Грачевский и его молодая жена Екатерина Белоцерковская задолго до родов нашли няню своему малышу. Однако женщина заболел коронавирусом. Теперь новоиспеченным родителям предстоят поиски новой помощницы, передает сайт mk.ru.

"Это печально, но при любых обстоятельствах надо верить в лучшее. Я всегда привожу свое же высказывание «Мы будем жить лучше. У нас просто нет другого выхода»",- поделился Борис Юрьевич.

boris_grachevsky_ А вот и виновник - наш сынок! Филипп - 3 кг 830 г и 56 см

Художественный руководитель "Ералаша" также успел поделиться фотографиями супруги и наследника в блоге. Малыш и мама чувствуют себя хорошо. "Мальчика назвали Филиппом. Имя сыну мы выбрали еще до его рождения. Мне и супруге оно очень нравится. Филипп - настоящий богатырь. Его вес 3830 г, а рост 56 см. Врачи показали мне его сразу после рождения. Подержать, конечно, не дали, сами понимаете, - карантин", - рассказал Грачевский.

На родах он не присутствовал. "Если честно, боюсь. Но стойко ждал под дверью, чтобы первым поздравить жену. Катя все время плачет от счастья. Еще до появления сына на свет постоянно повторяла, как сильно его любит", - делится артист.

boris_grachevsky_ Ура! Поздравляю мою очаровательную Катюшу - мамочку и, конечно же, себя с рождением сына!

Он не скрывает, что его переполняют эмоции. "Дети - это всегда счастье. Мы оба очень хотели этого ребенка и, скажу по секрету, все сделали сами". - похвастался отец-молодец.

Напомним, Борис Грачевский был женат три раза. С первой супругой Галиной Грачевской он прожил почти 35 лет. От этого союза в 1972 году родился сын Максим. В 1979 году на свет появилась дочь Ксения. Вторая супруга - Анна Панасенко в 2012 году родила артисту дочку Василису. Третьей супругой стала Екатерина Белоцерковская. Пара живет в браке с 2016 года.