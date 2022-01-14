Песков заявил, что предложений о саммите Россия-США-Украина не поступало Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предложений о саммите Россия - США - Украина от Вашингтона на сегодняшний день не поступало. Такое заявление в пятницу, 14 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Пока ничего не поступало», - передают РИА Новости слова представителя Кремля, который таким образом ответил на вопрос, поступили ли Москве предложения от американской стороны о проведении трехстороннего саммита.

Напомним, накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры в режиме видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера также заявил об отсутствии договоренностей об очередном общении президентов России и США.