Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонние видеопереговоры с Путиным

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, отметив, что в данном случае речь идёт о встрече в режиме видеоконференции.

«Зеленский предложил президенту Байдену - и мы считаем, что это может иметь смысл, - организовать трехстороннюю встречу, может быть в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным», - заявил глава офиса украинского лидера, указав на то, что Киев ожидает ответа от российской стороны.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что договорённостей об очередном общении президентов России и США на данный момент нет. Представитель также указал на то, что после первого раунда обсуждения предложений Москвы по гарантиям безопасности нельзя составить общую картину диалога.