Песков заявил, что договоренностей об очередном общении Путина и Байдена пока нет Фото: REUTERS

Договорённостей об очередном общении президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на данный момент нет. Такое заявление в понедельник, 10 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В настоящий момент каких-то договорённостей на этот счёт нет. Но в ходе прошлого телефонного разговора, который был у нас накануне нового года, президенты подтвердили свою готовность при необходимости снова созваниваться» - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что после завершения переговоров в Женеве по гарантиям безопасности в Европе, Москва поймет, «где стоит». «И потом уже будет понятно, как оценивать ситуацию дальше», - заявил он.

Напомним, в среду, 12 января, состоятся переговоры Совета Россия - НАТО по гарантиям безопасности в Европе, а 10 января пройдет встреча по стратегической стабильности между представителями России и США. Российскую сторону на заседании представит межведомственная делегация Министерства иностранных дел и Минобороны.