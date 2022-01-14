Президент Аргентины посетит Москву с визитом 3 февраля

Президент Аргентины Альберто Фернандес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Аргентины Альберто Фернандес в начале следующего месяца посетит Москву, где он планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации лидера южноамериканской республики.

«Президент встретится 3 февраля в Москве с Владимиром Путиным», - сказал представитель администрации Фернандеса ТАСС в пятницу, 14 января.

Собеседник агентства уточнил, что аргентинский лидер пробудет в столице России двое суток, а потом отправится в Китай. По его словам, президент Аргентины намерен обсудить с главой российского государства «сотрудничество в сфере вакцин от коронавируса, инвестиции и другие темы, представляющие взаимный интерес».

К слову, как писал сайт kp.ru, в январе прошлого года 62-летний аргентинский лидер привился против ковида российским препаратом «Спутник V», а 3 апреля сообщил о положительном ПЦР-тесте на COVID-19. Президент Аргентины рассказал, что у него поднялась температура и появилась головная боль. Позже Фернандес Альберто заявил соотечественникам, что он легко перенес болезнь благодаря тому, что сделал прививку «Спутником V».