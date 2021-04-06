У президента Аргентины не выявили новых штаммов коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Штамм коронавируса, которым ранее заразился президент Аргентины Альберто Фернандес, не является новым более опасным вариантам. Такое заявление сделали в пресс-службе администрации аргентинского лидера, указав на результаты секвенирование генома SARS-CoV-2.

«Было проведено секвенирование генома SARS-CoV-2. Идентифицированный штамм (B.1.1.1) не соответствует ни одному из новых вариантов, которые сейчас распространяются и вызывают беспокойство», - говорится в заявлении, подписанном лечащим врачом главы государства Федерико Сааведрой.

Как отметил врач, у президента Аргентины по-прежнему отсутствуют симптомы заражения, а «течение болезни легкое».

Напомним, о положительном ПЦР-тесте на COVID-19 Альберто Фернандес сообщил в ночь на субботу, 3 апреля. Президент Аргентины сообщил, что ранее у него поднялась температура и появилась головная боль. В январе 62-летний аргентинский лидер получил первую дозу прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Позже институт имени Гамалеи сообщил президенту, что вакцина обеспечит быстрое и легкое восстановление в случае заражения, отметив, что препарат на 91,6 процент эффективен против инфекций и на 100 процентов эффективен против тяжелых случаев