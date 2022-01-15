Гинцбург: Вакцинация против коронавируса не может стать платной

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Вакцинация против коронавируса в России не может стать платной. Об этом сказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, отвечая на вопросы журналистов о недавнем заявлении депутата Максима Иванова.

«Законодательство России таких вариантов не предусматривает, потому что страна у нас самая либеральная, максимально приближенная к человеку и создающая максимально благоприятные условия для всех, кто хочет провакцинироваться», - отметил он в беседе с ТАСС.

Ученый добавил, что «тоже не считает» нужным менять законодательство и вводить платные услуги, однако при желании любой человек может сделать прививку от ковида за деньги в частной клинике.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне депутат Госдумы Максим Иванов написал на своей странице в Facebook, что правительство якобы намерено сделать вакцинацию от коронавируса платной. Это заявление опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявив, что прививка от COVID-19 в России останется бесплатной. Позже сообщение парламентария опровергли и в Госдуме, а сам Иванов извинился за свои слова. Он заявил, что это была исключительно его идея, а также назвал свое высказывание опрометчивым.