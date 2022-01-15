Суд Австралии рассмотрит дело об аннулировании визы и депортации Новака Джоковича 16 января

Новака Джоковича могут депортировать из Австралии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральный суд Австралии рассмотрит дело о повторном аннулировании визы и депортации сербского теннисиста Новака Джоковича в воскресенье, 16 января. Начало судебного заседания запланировано на 09:30 по местному времени (01:30 мск).

До конца дня судья Дэвид О'Каллаган примет решение о составе суда для следующего заседания, на котором будет решаться, законно ли власти страны повторно аннулировали визу серба. До завершения разбирательств в суде спортсмен должен оставаться в отеле для мигрантов в Мельбурне, куда его доставили допроса в полиции, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу Новак Джокович опять был задержан иммиграционной полицией Австралии после того, как его австралийскую визу аннулировали второй раз. 34-летнкему спортсмену грозит депортация и на ближайшие три года – запрет на въезд в страну, где он уже в понедельник, 17 января, должен принять участие в Открытом чемпионате мира по теннису Australian Open в Мельбурне.

Ранее сайт «КП» – спорт» рассказывал, что все проблемы первой ракетки мира в Австралии начались из-за того, что Джокович не привит от коронавируса. Сербский теннисист пытается доказать, что прививка от COVID-19 ему не нужна, поскольку он переболел ковидом всего месяц назад, полностью выздоровел и не представляет никакой опасности для окружающих. Новак Джокович представил австралийским властям справки о своем заболевании.

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Сербского теннисиста и первую ракетку мира Новака Джоковича могут отстранить от участия в турнире Australian Open. Более того, Джоковича хотят депортировать из Австралии, и все из-за странного отношения теннисиста к вакцинации. Похоже, Джокович даже получил «липовый» медотвод, чем напугал всю Австралию (подробности).