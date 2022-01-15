Россиянам объяснили, как досрочно выйти на пенсию Фото: Shutterstock

Россияне, имеющие продолжительный стаж работы, имеют право досрочного выхода на пенсию, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

В беседе с агентством «Прайм» специалист сообщила, что выйти на пенсию досрочно могут мужчины со стажем работы не менее 42 лет и женщины со стажем от 37 лет. При этом для мужчин возраст досрочного выхода на пенсию должен составлять не менее 60 лет, для женщин – не менее 55.

Кроме того, отправить на досрочную пенсию могут работников предпенсионного возраста, оставшихся без работы по независящим от них причинам. Для этого необходим ряд условий: до наступления пенсионного возраста осталось не более двух лет с учетом переходных положений, у гражданина есть страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, имеется необходимое количество пенсионных коэффициентов на год назначения, есть невозможность трудоустройства и предложение от службы занятости. В этих случаях пенсия безработному назначается в беззаявительном порядке, отметила финансист.

Как объяснила Финогенова, досрочная пенсия рассчитывается так же, как и страховая пенсия по старости, то есть на основании данных, имеющихся в распоряжении пенсионного органа. Что касается многодетных женщин, то они также могут выйти на пенсию досрочно, если имеют не менее 15 лет страхового стажа и минимальное количество пенсионных коэффициентов. Для женщин с тремя детьми досрочный выход может быть оформлен на три года раньше нового пенсионного возраста, при наличии четырех детей – на четыре года. Важно, что они должны воспитывать их как минимум до достижения детьми восьми лет.

Также правом досрочного выхода на пенсию обладают учителя и медицинские работники. Первым необходимо выработать 25 лет педагогического стража плюс четыре года сверх, вторым – 30 лет стража в городе и 25 лет на селе плюс четыре года дополнительно. Мужчины, работающие на вредных производствах из списка №1, могут выйти на пенсию досрочно, если отработали на них не менее 10 лет при страховом стаже 20 лет, женщины – если отработали 7,5 лет и имеют стаж в 15 лет. Работникам вредных производств из списка №2 досрочная пенсия положена мужчинам со стажем работы 12,5 лет и страховым стажем 25 лет и женщинам, отработавшим 10 лет и имеющим страховой стаж от 20 лет.