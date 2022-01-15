Телефонные мошенники начали обманывать россиян при помощи QR-кодов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телефонные мошенники в России начали использовать для обмана новую схему, воспользовавшись распространением в стране QR-кодов. Злоумышленники звонят жертвам, предлагая привязать QR-код к странице пользователя на портале госуслуг, получая тем самым доступ к личному кабинету.

Как рассказал «Коммерсанту» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, кибермошенники при разговоре с гражданами просят их продиктовать код из SMS якобы для активации или привязки QR-кода к странице. Получив его, они могут попасть в личный кабинет пользователя и похищают его персональные данные. При этом мошенники, как правило, уже имеют какую-то информацию о жертве, например, знают ее имя и фамилию. Поскольку злоумышленники не требуют перевести деньги, бдительность людей часто падает, отмечает специалист.

Для защиты своих данных на портале госуслуг Ульянов советует использовать двухфакторную аутентификацию. Она, сообщил эксперт, затруднит вход в личный кабинет. Кроме того, при появлении каких-либо сомнений он рекомендует отказаться от разговора по телефону или проверить, действительно ли такой сотрудник существует, позвонив представителям сервиса.