Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 января 2022 9:10

Телефонные мошенники начали обманывать россиян при помощи QR-кодов

Злоумышленники звонят жертвам от имени сотрудников портала госуслуг
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (103)Комментарии (103)(103)
Телефонные мошенники начали обманывать россиян при помощи QR-кодов

Телефонные мошенники начали обманывать россиян при помощи QR-кодов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телефонные мошенники в России начали использовать для обмана новую схему, воспользовавшись распространением в стране QR-кодов. Злоумышленники звонят жертвам, предлагая привязать QR-код к странице пользователя на портале госуслуг, получая тем самым доступ к личному кабинету.

Как рассказал «Коммерсанту» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, кибермошенники при разговоре с гражданами просят их продиктовать код из SMS якобы для активации или привязки QR-кода к странице. Получив его, они могут попасть в личный кабинет пользователя и похищают его персональные данные. При этом мошенники, как правило, уже имеют какую-то информацию о жертве, например, знают ее имя и фамилию. Поскольку злоумышленники не требуют перевести деньги, бдительность людей часто падает, отмечает специалист.

Для защиты своих данных на портале госуслуг Ульянов советует использовать двухфакторную аутентификацию. Она, сообщил эксперт, затруднит вход в личный кабинет. Кроме того, при появлении каких-либо сомнений он рекомендует отказаться от разговора по телефону или проверить, действительно ли такой сотрудник существует, позвонив представителям сервиса.