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Общество15 января 2022 13:57

Суд в Москве арестовал пятого хакера из группы REvil

Хакерская группировка рассылала вирусы для вымогательства денег
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд в Москве арестовал пятого хакера из группы REvil

Суд в Москве арестовал пятого хакера из группы REvil

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тверской суд Москвы арестовал пятого участника группы хаккеров REvil, которые рассылали вирусы для вымогательства денег и были задержаны Федеральной службой безопасности (ФСБ) после обращения из США.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Дмитрия Коротаева меры пресечения в виде заключения под стражу», - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Ксении Розиной.

Как писал сайт kp.ru, ранее Тверской суд Москвы отправил под арест еще четырех подозреваемых Романа Муромского, Андрея Бессонова, Руслана Хансвярова и Михаила Головочука. Всем арестованным вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». На данный момент они находятся в статусе подозреваемых.

Напомним, в минувшую пятницу, 14 января, в ФСБ заявили о задержании после обращения США группы хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства денег. У 14 членов группировки изъяли 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов и 500 тысяч евро, а также 20 премиум-автомобилей.