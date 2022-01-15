Экс-генсек НАТО заявил, что Финляндия и Швеция могут "мгновенно" стать членами альянса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия и Швеция смогут вступить в Североатлантический альянс на следующий день после подачи заявки. Такое заявление сделал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, отметив, что обсуждение данной темы в странах может начаться в случае эскалации на Украине.

«Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении мы сможем принять решение мгновенно. Вы сможете стать членом уже на следующий день», - заявил экс-генсек НАТО финской общественной телерадиокомпании Yle, уточнив, что данные страны соответствуют всем необходимым критериям членства в альянсе.

При этом Андерс Фог Расмуссен не верит, что Россия «нападет» на Украину.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что процесс вступления в НАТО для Швеции и Финляндии может пройти очень быстро, если эти государства примут решение вступить в альянс. Однако позже министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что на сегодняшний день у его страны нет планов по присоединению к Североатлантическому альянсу.