Столтенберг: Швецию и Финляндию быстро примут в НАТО, если этого хотят

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Процесс вступления в НАТО для Швеции и Финляндии может пройти очень быстро, если эти страны примут решение вступить в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 13 января 2022 года.

"Финляндия и Швеция очень близки к НАТО во многих аспектах, поэтому этот процесс может произойти очень быстро, если они решат присоединиться", - уточнил Столтенберг.

По его словам, для появления этих стран в составе Североатлантического альянса достаточно их желания, а также одобрение 30 стран НАТО.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала возможность вступление страны в НАТО. По ее словам, Финляндия оставляет за собой такое право, а разговоры об этом во власти ведутся давно. Более того, она намерена усиливать оборонное сотрудничество с Европейским союзом в будущем.