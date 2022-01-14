Глава МИД Финляндии опроверг планы по вступлению страны в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что на сегодняшний день у его страны нет планов по присоединению к Североатлантическому альянсу.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Хельсинки не собираются менять курс в международной политике. «Финляндия не обсуждает возможность вступления в НАТО с Брюсселем, кроме того, у нее нет такого проекта», - приводит издание Devdiscourse слова главы МИД Финляндии.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что процесс вступления в НАТО для Швеции и Финляндии может пройти очень быстро, если данные страны примут решение вступить в альянс. Незадолго до этого премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна оставляет за собой право вступления в НАТО, отметив намерения усиливать оборонное сотрудничество с Европейским союзом в будущем.