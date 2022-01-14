Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире14 января 2022 14:56

Глава МИД Финляндии опроверг планы по вступлению страны в НАТО

Хельсинки не собираются менять курс в международной политике
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Глава МИД Финляндии опроверг планы по вступлению страны в НАТО

Глава МИД Финляндии опроверг планы по вступлению страны в НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что на сегодняшний день у его страны нет планов по присоединению к Североатлантическому альянсу.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Хельсинки не собираются менять курс в международной политике. «Финляндия не обсуждает возможность вступления в НАТО с Брюсселем, кроме того, у нее нет такого проекта», - приводит издание Devdiscourse слова главы МИД Финляндии.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что процесс вступления в НАТО для Швеции и Финляндии может пройти очень быстро, если данные страны примут решение вступить в альянс. Незадолго до этого премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна оставляет за собой право вступления в НАТО, отметив намерения усиливать оборонное сотрудничество с Европейским союзом в будущем.