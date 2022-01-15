Пенсионер из США арестован в Москве по обвинению в педофилии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Савеловский суд Москвы арестовал американского гражданина пенсионного возраста Дэвида Томаса Барнса по обвинению в сексуальном насилии по отношению к своим несовершеннолетним детям. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Савеловского районного суда г. Москвы от 15 января 2022 года Барнсу Д. Т., обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ (два эпизода), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы, где уточнили, что под стражей мужчина пробудет два месяца - до 13 марта 2022 года.

Ранее правоохранительные органы сообщили о задержании в Москве американского гражданина в рамках уголовного дела о насильственных действиях в отношении двух несовершеннолетних сыновей. Уроженец штата Техас в конце прошлого года постановлением суда был лишен родительских прав. Тогда же следствие начало расследование преступления против половой неприкосновенности малолетних сыновей этого мужчины.