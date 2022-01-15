Суд в Москве арестовал всех восьмерых участников хакерской группировки REvil Фото: REUTERS

Тверской суд Москвы арестовал восемь участников группы хаккеров REvil, которые рассылали вирусы для вымогательства денег и были задержаны Федеральной службой безопасности (ФСБ) после обращения из США.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Алексея Пузыревского меры пресечения в виде заключения под стражу», - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Ксении Розиной.

Как писал сайт kp.ru, ранее Тверской суд Москвы отправил под арест еще семерых подозреваемых Романа Муромского, Андрея Бессонова, Руслана Хансвярова и Михаила Головочука. Дмитрия Коротаева, Алексея Малоземова и Артема Заеца

Всем арестованным вменяется «Неправомерный оборот средств платежей». Сроки ареста установлены на два месяца. На данный момент они находятся в статусе подозреваемых. В ФСБ сообщали об обысках у 14 членов группировки, однако пока в суд поступило только восемь ходатайств об арестах.

Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании после обращения США группы хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства денег. У группировки изъяли 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов и 500 тысяч евро, а также 20 премиум-автомобилей.