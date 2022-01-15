СНБО Украины обвинило в кибератаке на ведомства разведслужбы Белоруссии Фото: REUTERS

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой на украинские ведомства стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связанна с разведслужбами Белоруссии.

«Эта группировка занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь», - заявил замсекретаря в субботу, 15 января, в интервью агентству Reuters, отметив, что произошедшие атаки «были прикрытием для более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения».

В середине декабря сайты нескольких украинских ведомств подверглись хакерской атаке, после чего на сайтах Минобрнауки, МИД, Министерства аграрной политики и продовольствия появились угрозы в адрес жителей страны. В сообщениях говорилось, что личная информация жителей страны загружена в «общую сеть», и все данные будут уничтожены без возможности восстановления.