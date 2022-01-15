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В мире15 января 2022 18:46

СНБО Украины обвинило в кибератаке на ведомства разведслужбы Белоруссии

По словам замсекретаря СНБО, произошедшие атаки были прикрытием для «более деструктивных действий»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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СНБО Украины обвинило в кибератаке на ведомства разведслужбы Белоруссии

СНБО Украины обвинило в кибератаке на ведомства разведслужбы Белоруссии

Фото: REUTERS

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой на украинские ведомства стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связанна с разведслужбами Белоруссии.

«Эта группировка занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь», - заявил замсекретаря в субботу, 15 января, в интервью агентству Reuters, отметив, что произошедшие атаки «были прикрытием для более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения».

В середине декабря сайты нескольких украинских ведомств подверглись хакерской атаке, после чего на сайтах Минобрнауки, МИД, Министерства аграрной политики и продовольствия появились угрозы в адрес жителей страны. В сообщениях говорилось, что личная информация жителей страны загружена в «общую сеть», и все данные будут уничтожены без возможности восстановления.