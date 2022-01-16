Представитель ВОЗ в России: Коронавирус станет эндемическим заболеванием

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиста Вуйнович уверена, что коронавирус никуда не уйдет и останется с нами навсегда, просто через какое-то время станет сезонным заболеванием.

«Коронавирус идет к тому, что станет эндемическим заболеванием. Это значит, что он не исчезнет. Но мы научились от него лечиться и защищаться», - сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

При этом глава представительства ВОЗ в России подчеркнула важность понимания того, «что нам надо вспышку инфекции сейчас ограничить и снизить число уязвимых, иначе мы не сможем прогнозировать, какие новые штаммы будут появляться».

По словам Вуйнович, недооценивать «омикрон», хоть он и кажется «менее серьезным», чем другие штаммы COVID-19, – «это не значит, что он несерьезный», поскольку ковид во всех вариантах «дает очень серьезные заболевания».

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Гебрейесус отметил, что «омикрон», хотя и имеет способность к быстрому распространению, приводит к менее тяжелым последствиям для заболевших (подробности).