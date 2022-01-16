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Спорт15 января 2022 22:53

Чемпионат Европы по фигурному катанию закончился триумфом России

Российские фигуристы завоевали все «золото» Чемпионата Европы по фигурному катанию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Фигуристки из России заняли весь пьедестал почета

Фигуристки из России заняли весь пьедестал почета

Фото: REUTERS

Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2022, который проходил в Таллине, закончился триумфом России. Наши фигуристы завоевали все «золото» турнира. Всего же российские спортсмены взяли девять медалей из 12 возможных.

Так, в субботу, 15 января, были разыграны медали в танцах на льду. Дуэты представляли произвольную программу. Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото, Александра Степанова и Иван Букин — на втором месте.

В этот же день вечером на льду таллиннского дворца «Тондираба» фигуристки представляли произвольную программу в женском одиночном катании, в итоге спортсменки из России заняли весь пьедестал почета. Победила Камила Валиева, серебряная медаль досталась Анне Щербаковой, на третьем месте Александра Трусова.

Днем ранее наши фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в парном катании, дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов получил серебряные награды, а замкнули тройку лидеров Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Золото» Чемпионата мира Европы в мужском одиночном катании взял 18-летний Марк Кондратюк из Подольска. Как рассказывал сайт «КП» – Спорт», его победа стала главной сенсацией турнира.