Чемпионат Европы по фигурному катанию закончился триумфом России

Фигуристки из России заняли весь пьедестал почета Фото: REUTERS

Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2022, который проходил в Таллине, закончился триумфом России. Наши фигуристы завоевали все «золото» турнира. Всего же российские спортсмены взяли девять медалей из 12 возможных.

Так, в субботу, 15 января, были разыграны медали в танцах на льду. Дуэты представляли произвольную программу. Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото, Александра Степанова и Иван Букин — на втором месте.

В этот же день вечером на льду таллиннского дворца «Тондираба» фигуристки представляли произвольную программу в женском одиночном катании, в итоге спортсменки из России заняли весь пьедестал почета. Победила Камила Валиева, серебряная медаль досталась Анне Щербаковой, на третьем месте Александра Трусова.

Днем ранее наши фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в парном катании, дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов получил серебряные награды, а замкнули тройку лидеров Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Золото» Чемпионата мира Европы в мужском одиночном катании взял 18-летний Марк Кондратюк из Подольска. Как рассказывал сайт «КП» – Спорт», его победа стала главной сенсацией турнира.