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Общество16 января 2022 4:19

Минцифры рассказало о случаях мошенничества с QR-кодами на Госуслугах

Для защиты пользователей при попытке смены пароля запрашивают дополнительные данные
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Россияне могут потерять доступ п аккаунту на Госуслугах из-за действий мошенников

Россияне могут потерять доступ п аккаунту на Госуслугах из-за действий мошенников

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи с появлением нового способа мошенничества с QR-кодами на портале Госуслуг вводятся дополнительные меры защиты пользователей, сообщает пресс-служба Минцифры России.

Используя получение QR-кода как предлог для звонка, мошенники просят его сообщить код, который пришел в SMS. Когда неосторожный собеседник сообщает звонившему цифры, злоумышленник использует их для смены пароля аккаунта пользователя на Госуслугах, получая к нему полный доступ, в то время как реальный пользователь теряет доступ к собственному профилю.

Для того, чтобы предотвратить подобные случаи, введены дополнительные меры защиты при попытке смены пароля.

"Перед отправкой пользователю SMS для смены пароля портал запрашивает код («капчу»), а после этого дополнительные сведения: СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта, - уточнили в Минцифры. - Эту информацию запрашивает система, а не сотрудник".

Кроме того, есть возможность указать секретное слово, которое также запросят при смене пароля.