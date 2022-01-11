Токаев объявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ

Касым-Жомарт Токаев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основная миссия миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане завершена. Такое заявление во вторник, 11 января, сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев, уточнив, что через два дня начнется вывод войск ОДКБ, который займет не более десяти дней.

«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнётся поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ», - заявил глава Казахстана.

Токаев также отметил, что острая фаза контртеррористической операции в Казахстане пройдена, обстановка во всех регионах стабильная.

Напомним, в минувший четверг, 6 января, в секретариате ОДКБ, заявили, что для стабилизации и нормализации обстановки в Казахстане страны Организации Договора о коллективной безопасности начали перебрасывать коллективные миротворческие силы. От России в контингент вошли подразделения Воздушно-десантных войск.