Токаев: обращение к партнерам ОДКБ считаю уместным и своевременным

Президент Казахстана заявил, что попросил помощи в подавлении протестов у ОДКБ. Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает уместным и своевременным обращение за помощью к партнерам по ОДКБ.

Токаев в среду 5 января заявил, что уже обратился к главам государств, входящих в ОДКБ,

"Террористические банды являются по сути международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим полагаясь на договор о коллективной безопасности я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства, и самое главное это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства", - сказал президент Казахстана, выступая на государственном телеканале Хабар 24.

Ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.

Также первый космонавт Казахстана Аубакиров ранее заявил, что считает необходимым пригласить в Казахстан войска стран ОДКБ для помощи в подавлении беспорядков.