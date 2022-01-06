ОДКБ направит в Казахстан коллективные миротворческие силы Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 января заявил, что Совет коллективной безопасности ОДКБ* принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

По его словам, миротворцы будут отправлены лишь на некоторое время. Это необходимо Казахстану для стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Об этом Пашинян сообщил в посте на странице в Фейсбуке. Позже это сообщение появилось на сайте Кремля.

Глава комитета Государственной думы РФ Леонид Калашников добавил, что силы ОДКБ в Казахстане будут находиться в стране ровно столько, сколько этого потребует ситуация. В частности, они помогут обеспечивать безопасности объектов и инфраструктуры.

Незадолго до этого Пашинян объявлял о начале консультации с главами стран-членов ОДКБ по Казахстану. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает уместным и своевременным обращение за помощью к партнерам по ОДКБ. Свое решение о призыве дополнительных сил в республику он объяснил необходимой мерой "для преодоления террористической угрозы и подрыва целостности государства".

*ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности. В нее входят шесть стран: Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Казахстан и Таджикистан. Задачей ОДКБ является "защита территориально-экономического пространства стран участниц договора совместными усилиями армий".

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