Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в выходные дни

Такие меры необходимы для защиты здоровья граждан, считает депутат Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в России в выходные дни. По его мнению, такая мера позволит защитить здоровье граждан.

Как отметил Хамзаев в интервью Ura.ru, практика запрета на продажу алкоголя по выходным известна во всем мире. Она, по словам депутата, помогает снизить объем потребления спиртных напитков.

"Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя", - рассказал Хамзаев.

По мнению депутата Госдумы, также стоит повысить возраст продажи алкоголя, чтобы купить его россияне могли только с 21 года. Как считает Хамзаев, это важно "с точки зрения обороноспособности и выживания нации".

Как ранее писал сайт kp.ru, с 1 января, как и во все последние годы, повышен акциз на крепкий алкоголь (на 4% в расчете на литр спирта). А следом увеличатся и минимальные розничные цены. В 2022 году минимальные цены на водку, коньяк и бренди должны вырасти примерно на 7,4 - 7,6%.