В Босфорском проливе восстановили движение после поломки сухогруза Brave Night Фото: REUTERS

В Босфорском проливе спустя некоторое время остановленное из-за поломки сухогруза движение нормализовалось.

- После проведения необходимых ремонтных работ движение по Босфору нормализовалось, - сообщил телеканал A haber. Теперь судна могут спокойно плыть по проливу.

Ране сообщалось о временной приостановке движения судов в Босфорском проливе. Причиной случившегося стала поломка двигателя сухогруза.

Напомним, 23 марта огромный контейнеровоз длиной в 400 метров из-за песчаной бури сел на мель, полностью перегородив собой Суэцкий канал. Шесть суток ушло на снятие корабля с мели. Достичь успеха смогли при помощи операции по углублению дна. С мели судно сняли только 29 марта. За это время в очередь на проход выстроились 422 корабля, пробка растянулась почти до Индии.