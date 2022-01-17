Хоккеист Александр Овечкин забросил 756-ю шайбу в НХЛ Фото: REUTERS

Российский хоккеист, нападающий команды "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота соперников в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувер Кэнакс". Она стала его 756-ю шайбой в НХЛ.

Теперь спортсмен занял четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянин Овечкин уже сократил отставание от третьего место, который занимает чех Яромир Ягра. Теперь отставание составляет всего десять голов.

Напомним, лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю считается центральный нападающий Уэйн Гретцки, на его счету 894 шайбы. Следом Горди Хоу, в активе которого 801 гол.

Как писал сайт "КП-Спорт", "Вашингтон Кэпиталз" на выезде переиграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче НХЛ. Команда "столичных" смогла прервать серию из четырех поражений подряд, впервые в 2022 году добившись положительного результата, а итоговую шайбу в противостоянии соперникам на льду забросил Овечкин.