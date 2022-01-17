Беглый банкир Аблязов: Протесты в Казахстане координировали из Киева Фото: REUTERS

Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, заявил беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.

- У нас организационный штаб, - точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана" - находится в Киеве, - рассказал Аблязов РИА Новости.

Он также добавил, что работа штаба активизировалась почти сразу после первых выступлений в Казахстане. Тогда протестующие отзванивались в штаб, где получали рекомендации, уверяет Аблязов.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января. Довольно быстро они переросли в массовые беспорядки и нападения на силовиков, также в разгромленных городах начали орудовать мародеры. Они грабили магазины и банкоматы, пытаясь унести как можно больше вещей, телефонов и денег. Спустя несколько дней президент Казахстана Токаев обратился в ОДКБ с просьбой о помощи. Ответная реакция была положительной.