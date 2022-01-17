Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 января 2022 4:42

Вильфанд предупредил жителей Москвы о метели и гололедице 17 и 18 января 2022

Сохранится аномально теплая для января температура
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вильфанд предупредил жителей Москвы о метели и гололедице 17 и 18 января 2022

Вильфанд предупредил жителей Москвы о метели и гололедице 17 и 18 января 2022

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве в понедельник и вторник, 17 и 18 января, ожидается снег, усиление ветра и метель, а также гололедица. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уточнив, что в эти дни сохранится аномально теплая для января температура.

«Давление в Москве повысилось до 740 миллиметров ртутного столба, но в понедельник уже понизится до 725 миллиметров ртутного столба, потому что приближается глубокий циклон. Будет непогода: теплая погода с температурой от -1 до -3 градусов. Это очень высоко», - приводит РИА Новости слова синоптика.

Согласно прогнозам, отклонение температуры от климатической нормы в понедельник и вторник, 17 и 18 января, составит пять - шесть градусов.

Напомним, днем ранее, в воскресенье, 16 января, в Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики предупредили о сильном ветре и гололедице. Как писал сайт kp.ru, экстренное предупреждение будет действовать до вторника, 18 января.