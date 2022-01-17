Вильфанд предупредил жителей Москвы о метели и гололедице 17 и 18 января 2022 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве в понедельник и вторник, 17 и 18 января, ожидается снег, усиление ветра и метель, а также гололедица. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уточнив, что в эти дни сохранится аномально теплая для января температура.

«Давление в Москве повысилось до 740 миллиметров ртутного столба, но в понедельник уже понизится до 725 миллиметров ртутного столба, потому что приближается глубокий циклон. Будет непогода: теплая погода с температурой от -1 до -3 градусов. Это очень высоко», - приводит РИА Новости слова синоптика.

Согласно прогнозам, отклонение температуры от климатической нормы в понедельник и вторник, 17 и 18 января, составит пять - шесть градусов.

Напомним, днем ранее, в воскресенье, 16 января, в Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики предупредили о сильном ветре и гололедице. Как писал сайт kp.ru, экстренное предупреждение будет действовать до вторника, 18 января.