HR-эксперт назвала три основных тренда на рынке труда в 2022 году Фото: Светлана Макеева

HR-эксперт, управляющий партнер кадрового агентства Стафф-АП Елена Лимонова назвала основные тренды, которые будут преобладать на рынке труда в 2022 году. А также предположила, какие профессии вовсе исчезнут в ближайшем будущем.

По словам эксперта, с 2019 года мы наблюдаем тренд на возрастающий спрос на специалистов в сфере IT.

- Рынок ненасыщен, и насыщения рынка ждать не приходится и через год, и через два: спрос на разработчиков, тестировщиков и аналитиков будет только возрастать, - полагает Елена Лимонова.

Еще один тренд нового года – это возврат людей в офисы. С начала пандемии работодатели переводили людей на удаленку, а теперь идет обратная тенденция.

Еще один тренд связан с карьерными ожиданиями молодых специалистов. Сегодня они не ищут полной занятости и отдают предпочтение частичной, а также удаленному формату работы.

- Высокий спрос на „синих воротничков“, в сфере продаж и медицинской сфере, - рассуждает эксперт в беседе с Ридусом.

Средние зарплаты в 2022 году вырастут. Многие компании не повышали выплаты за счет ковидных ограничений и дальше оттягивать этот процесс уже нельзя.

- Теперь же компании индексируют зарплаты, предлагают больший доход, поэтому медиана по рынку растет, - подчеркнула эксперт.

А вот многие профессии пропадут с рынка труда. Речь идет о тех, которые можно автоматизировать.

- К примеру, крупный оператор такси уже анонсировал появление автомобилей без водителей, а кассиров заменят кассами самообслуживания. Так же сократится количество вакансий для „белых воротничков», - заключила эксперт.