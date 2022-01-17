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Политика17 января 2022 6:16

Глава МИД Германии заявила о намерении строить с Россией стабильные отношения

Берлин хочет сотрудничать в сферах науки, культуры, торговли и возобновляемых источников энергии
Абдулла ШАКИРОВ
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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок

Фото: REUTERS

Германия намерена строить с Россией стабильные отношения, заявила журналистам министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный», – сказала глава германского МИД.

По словам Бербок, Берлин хочет сотрудничать в сферах науки, культуры, торговли, возобновляемых источников энергии и вопросах климата. Говоря об Украине, дипломат сообщила, что обсудит в Киеве устойчивой модернизации украинского энергетического сектора, о развитии рынка зеленого водорода и предложениях защиты киберпространства.

Напомним, во вторник, глава МИД Германии проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Киеве Бербок встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД республики Дмитрием Кулебой.

Как писал сайт kp.ru, ранее Бербок не раз критиковала Россию.