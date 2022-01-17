Ученые спрогнозировали дату пика заболеваемости "омикроном"в России

Ученые IHME спрогнозировали пик заболеваемости "омикроном" в России 22 января 2022 Фото: Иван МАКЕЕВ

Пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» в России может произойти 22 января текущего года. К такому выводу пришли ученые Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME).

Как передают «Ведомости», к такому выводу исследователи пришли, проанализировав официальную статистику. Уточняется, что в пиковый период число заболевших коронавирусом может возрасти до 85 700 в сутки. Как ожидается, что пик нагрузки на здравоохранение произойдет 9 февраля, когда потребует 133,2 тысячи коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре 2021 года.

Прогнозы IHME строятся на основе предыдущих тенденций, а обновление происходит каждые две недели.

Напомним, ранее заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган заявил, что «омикрон» может быть предвестником конца пандемии, однако последний удар по России будет очень мощным.