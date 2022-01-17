СК назвал самые распространенные преступления среди подростков

Хищения являются самыми распространенными преступлениями среди подростков Фото: Евгения ГУСЕВА

Хищения являются самыми распространенными преступлениями, совершаемыми подростками в России, сообщила заместитель председателя Следственного комитета Елена Леоненко.

Доля хищений среди подростковой преступности превышает 55%. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, занимают 12%, еще 9% приходится на угоны автомобилей с целью покататься, рассказала замглавы СК в интервью ТАСС.

Изнасилования и насильственные действия сексуального характера занимают в общей массе подростковой преступности 3,5%, убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, – 1,6%. Как отметила Леоненко, с 2013 года преступления среди подростков, расследованных следователями, заметно сокращалось, однако в 2020 году число уголовных дел увеличилось на 1%. По ее словам, за девять месяцев 2021 года количество уголовных дел о преступлениях, совершенных подростками, незначительно снизилось.

Леоненко также сообщила, что по итогам 2020 года в среднем по России только по расследованным СК уголовным делам на каждые 100 тысяч детского населения к уголовной ответственности привлекались 37 подростков.