Синоптик Вильфанд призвал россиян не ждать крещенских морозов

Россиян призвали не ждать крещенских морозов в этом году Фото: Влад КОМЯКОВ

В этом году крещенские морозы не наступят почти ни в одном регионе России, они прогнозируются только на севере Чукотки, заявил научный руководитель Гидрометеоцентра Роман Вильфанд.

Как рассказал синоптик в беседе с ТАСС, по оценкам метеорологов, ни в одном субъекте страны не удается выявить закономерность «провала в температуре» в период так называемых крещенских морозов. На 80% территории России температура будет существенно выше нормы.

Вильфанд отметил, что глобальное потепление не влияет на температурные показатели в период крещенских морозов. При этом статистики, говорящей о существовании крещенских морозов, нет, заявил специалист. По его словам, с конца 60-х – начала 70-х годов метеорологам не удается выявить крещенских морозов ни в одной точке России.

Сайт kp.ru писал о том, где можно будет искупаться в Москве на Крещение.