Немецкий депутат Штегнер призвал вернуть Россию в G7 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер назвал желательным возвращение России в G7 в ближайшее время.

"Я бы назвал это желательным, если мы говорим о последовательном достижении этой цели. Это только моя личная оценка. Что касается реальной ситуации, то это может случиться, только когда мы добьемся прогресса по тем вопросам, которые обсуждаются сегодня", - пояснил политик в беседе с "Известиями".

Он отметил, что социал-демократическое правительство в Германии - большой двигатель для развития подобных диалогов.

Штегнер также добавил, что Европа не будет в безопасности без России и отметил важность прошедшего заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе, передает ФАН.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что G7 неспособна взять ответственность за ошибки по Украине.

"Страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки", - цитирует политика RT.